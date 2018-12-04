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أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على فوزه بجائزة اتحاد مشجعي كرة القدم كأفضل لاعب في إنجلترا عن عام 2018.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "تصدر محمد صلاح الاستفتاء الخاص بالجمهور وحصل على 366 ألف صوت"، مضيفا: "يستحق ابن مصر وربنا يحميه".

وفي سياق متصل هاجم "موسى" لاعب ريال مدريد راموس، قائلا: "أنا فرحان فيه لأنه اتكسر وتعرض لإصابة في الكتف، وده نفس مكان إصابة محمد صلاح التي تسبب راموس فيها".

وتابع: "نفسي حد يضرب راموس ضربة ميلعبش كورة تاني بعدها، وراموس ده بياخد منشطات لكن مفيش حد بيكلمه".
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