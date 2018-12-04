وزير المالية: الدولة تنفذ استراتيجية تستهدف خفض عجز الموازنة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الدولة تسير وفقا للخطة الاستراتيجية التي تستهدف خفض العجز المالي للموازنة العامة للدولة بصورة تدريجية ليصل خلال عام ٢١/٢٠٢٢، الي اقل من نسبة ٥٪، وهو ما بتماشي مع المعدلات العالمية.



ولفت الوزير، إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تسير في الإتجاه الأمان ،ووصل الاحتياطي النقدي إلي تأمين توفير ٩ أشهر من الواردات.



وتابع أن الدول النامية لديها فرص النمو بمعدلات تفوق ال٥:٧٪ ولكن يعوقها لتحقيق ذلك وجود التمويل الضروري للاستثمار، مشيرا إلي أن مصر تستهدف خلال العام الجاري ٥.٨٪ علي أن يرتفع خلال العام المالي المقبل إلي ٦٪.



وأكد الوزير أن أكبر تحدي يواجه مصر هو الحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي، والاستمرارية في التصاعد في كافة القطاعات والوصل بحلول ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلي تحقيق معدل نمو٧٪، مشيرا إلي ضرورة العمل علي تشغيل كافة القطاعات الهامة كقطاع السياحة والصناعة والاكتشافات البترولية ، وكافة القطاعات التي تدخل ضمن القطاعات الاقتصادية.

