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الإسكندرية في الشتاء.. حكاية عشق من نوع خاص.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
عرضت فضائية «dmc»، تقريرا مفصلا عن مدينة الإسكندرية فى الشتاء وجمالها المتزايد فى هذا الفصل بالتحديد، على الرغم من كونها مصيفًا.

وقال سائق حنطور: «إن الإسكندرية بتزيد جمالًا فى الشتاء عشان بتكون هادية ومش زحمة والناس بتاخد راحتها، فى الهدوء وجو المطر».

وفى السياق ذاته أكد صاحب عربية كبدة أن «جو إسكندرية فى الشتاء رومانسى عكس الصيف، والدنيا بتكون هادية فى هذا الفصل».

وأشار آخر إلى أن إسكندرية لها سحر ميعرفوش غير اللى زاره فى الشتاء، فيما أكدت فتاة إسكندرانية: «منقدرش نوصف لحد جمال مدينتنا فى هذا الوقت بالتحديد من السنة غير لما يجوا يشفوها».
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