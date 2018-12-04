الإحصاء: الهند سجلت أعلى الدول استيرادا للقطن المصري خلال 3 أشهر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من القطن، بلغت 86.19 ألف قنطـار مـترى خلال الربع الرابع من الموسم الزراعى 2017/ 2018 "الفترة من يونيو- أغسطس 2018"، مقابل 86.21 ألف قنطار مترى للفترة المماثلة من العام الماضى "يونيو- أغسطس 2017"، بنسبة انخفاض قدرها 0.02%، ويرجع ذلك لانخفاض محصول القطن.



وأضاف الجهاز فى بيان له، حول النشرة ربع السنوية للقطن، أن الهند سجلت أعلى الدول استيرادا للقطن المصرى خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، بكميات بلغت 36.6 ألف قنطـار مـترى بنسبة 42.4% من إجمـالى الكميـة المصـدرة فى الربع الرابع للموسم الزراعى 2017/ 2018.



وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن كمية المستهلك مـن الأقطان المحلية، بلغت 28.9 ألف قنطـار متـرى خلال الربع الرابع للموسم الزراعى 2017/ 2018، مقابل، 43.8 ألف قنطـار متـرى للربع المماثل من الموسم الزراعى 2016/ 2017، بنسبة انخفاض 34.4%، ويرجع هذا الانخفاض إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.