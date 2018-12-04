المدينة السعودية: السلطات تتمكن من تصفية مطلوب في شوارع جدة.. فيديو

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اطاحت الجهات الأمنية في #جدة



بمطلوب قام بإطلاق النار على رجال الأمن، واحتجاز طفل في 14 من عمره بهدف وضعه درعا للهروب من رجال الأمن الذين تمكنوا من التعامل معه بإحترافية عالية ما نتج عنه مقتل المطلوب وسلامه الطفل وعامة المواطنين والمقيمين بحي المروة pic.twitter.com/FFCWwFd3cW — صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 3, 2018

قالت صحيفة "المدينة" السعودية إن السلطات السعودية في جدة تمكنت من تصفية مطلوب أطلق النار على رجال الأمن.وأضافت أن اهذا المطلوب، احتجز طفلا في الـ14 من عمره بهدف وضعه درعا للهروب من رجال الأمن.وأشارت إلى أن رجال الأمن تمكنوا من التعامل معه باحترافية عالية، وأسفرت المطاردة عن مقتل المطلوب فقط من دون أي إصابات أخرى.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لتعامل القوات الأمنية السعودية مع المطلوب.