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أخبار العالم

المدينة السعودية: السلطات تتمكن من تصفية مطلوب في شوارع جدة.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام رضوان
قالت صحيفة "المدينة" السعودية إن السلطات السعودية في جدة تمكنت من تصفية مطلوب أطلق النار على رجال الأمن.

وأضافت أن اهذا المطلوب، احتجز طفلا في الـ14 من عمره بهدف وضعه درعا للهروب من رجال الأمن.

وأشارت إلى أن رجال الأمن تمكنوا من التعامل معه باحترافية عالية، وأسفرت المطاردة عن مقتل المطلوب فقط من دون أي إصابات أخرى.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لتعامل القوات الأمنية السعودية مع المطلوب.



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