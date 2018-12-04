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ريهام سعيد تنهار في البكاء على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد القاضي
انهارت الإعلامية "ريهام سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبابا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، علي الهواء بسبب طفل مولود بمشكلة في القلب.

وقالت والدة الطفل،: «إبراهيم مولود بمكشلة كبيرة جدا في القلب، لإن قلبه معكوس، ومحتاج تغيير صمام، ولفيت بيه علي جميع الدكاترة، كلهم بيقولوا العملية خطيرة ومالوش علاج في مصر، والعملية مميتة».

وأضافت: «الدكاترة قالوا العملية مميتة، ولو دخل العمليات مش هيعيش، وأنا مستعدة أنقل قلبي لـ ابني وعاوزة حد يساعدني أعمل كدا».

وأشارت: «أنا بجري علي علاج ابني بقالي 13 سنة، وكل ما أروح أي مكان يقولوا مش هيعيش، أنا نفسي ابني يعيش ليا وأفرح بشفائه».
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