ريهام سعيد تنهار في البكاء على الهواء.. فيديو

انهارت الإعلامية "ريهام سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبابا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، علي الهواء بسبب طفل مولود بمشكلة في القلب.





وقالت والدة الطفل،: «إبراهيم مولود بمكشلة كبيرة جدا في القلب، لإن قلبه معكوس، ومحتاج تغيير صمام، ولفيت بيه علي جميع الدكاترة، كلهم بيقولوا العملية خطيرة ومالوش علاج في مصر، والعملية مميتة».





وأضافت: «الدكاترة قالوا العملية مميتة، ولو دخل العمليات مش هيعيش، وأنا مستعدة أنقل قلبي لـ ابني وعاوزة حد يساعدني أعمل كدا».



