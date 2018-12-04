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راعي كنيسة مريم يكشف أهم محطات رحلة العائلة المقدسة.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال القمص عبد المسيح بسيط راعي كنيسة العذراء مريم بمسطرد، إن هناك محطات كثيرة توقفت عنها السيدة مريم خلال مسار العائلة المقدسة.

وكشف عن أن المحطات الرئيسية هى "بيت لحم، وبعد ذلك دخول سيناء وبالتحديد العريش واتجهوا إلى بورسعيد وبعد ذلك دخول الشرقية وبالتحديد بلبيس وبعد ذلك مرو على مسطرد واتجهوا للمطرية، ثم توجهوا لمصر القديمة ومنها إلى المنيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلى، أن هناك رحلات أجنبية كثيرة تأتى إلى مصر.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من السياح الروس ومن الصين، مؤكدًا ان المسيحية تنتشر بشكل غزير بالصين.

وأوضح أن الكنائس تستقبل زوارا كثيرين من المسلمين والمسيحيين طوال الأسبوع، وأوضح أن كنيسة العذراء مريم بمسطرد لها قيمة كبيرة، لافتا إلى أن كنيسة العذراء تم بنائها فى القرن الرابع وقت البابا ثاوفيلس أى فى عام 1182.
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