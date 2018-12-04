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فن

محمد عبده يحيي حفلا في الكويت.. 14 ديسمبر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يحيي الفنان محمد عبده، حفلا غنائيا، يوم ١٤ ديسمبر الجاري في دولة الكويت.

ونفدت جميع تذاكر الحفل بعد طرحها بأيام قليلة.

وكان الفنان محمد عبده تعرض لوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، سافر على أثرها إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج، واعتذر وقتها عن إقامة حفلات غنائية تم التوقيع عليها من قبل، بسبب سوء حالته الصحية.

وفي سياق آخر، يعكف محمد عبده على تسجيل مجموعة من الأغاني لطرحها خلال الفترة المقبلة.
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