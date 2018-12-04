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محافظات

إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:10 ص
ميناء نويبع
ميناء نويبع
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الإثنين؛ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، لافتة إلى أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
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