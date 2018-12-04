تامر حسنى يبدأ تصوير نصب تذكارى الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان تامر حسنى تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "نصب تذكاري" أمام الفنانة زينة، خلال الأسبوع المقبل.



الفيلم يشارك فى بطولته خالد الصاوى، محمد ثروت، أحمد فتحى، عزت أبو عوف، وهو من قصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى وإخراج اللبنانى سعيد الماروق.



يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى كان فيلم بعنوان "البدلة" والذى شارك فى بطولته اكرم حسنى وأمينة خليل وإخراج ماندو العدل.

