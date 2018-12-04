لا تفوتي الموسم.. طرق تخزين القلقاس والسلق

القلقاس من خضروات الشتاء التي يصعب الحصول عليها في باقي فصول العام، إلا في حالة تخزينها.



وبمناسبة حلول موسم القلقاس؛ تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تخزين القلقاس والسلق .



تخزين السلق وطريقة تقديمه بعد الحفظ



- يمكنك حفظ وتخزين السلق بخطوات بسيطة نبدأها بغسل السلق جيدًا، ثم تقطيع وفصل أوراقه الكاملة بدون ساقه الخضراء. عليك بتحضير كمية كبيرة منه لأنه سريع الانكماش.



- نقطع أوراق السلق إلى قطع كبيرة ونشوحها في الثوم المفروم، مع القليل من الزيت.



- نستمر بالتشويح حتى يتغير لون الثوم، ومن ثم نرفع السلق من على النار.



- نترك السلق يبرد تماما، ثم تقسم الكمية المراد تخزينها في أكياس تخزين، ونضعها في الفريزر.



- يتم تسويته بعد التخزين بوضعه في شوربة، وضربه في الخلاط، وإضافته إلى القلقاس.



تخزين القلقاس وطريقة تقديمه بعد الحفظ:



- ننظف القلقاس جيدًا من الخارج، بفوطة نظيفة بدون غسيل بالمياه.



- نقشر القلقاس ونقطعه بدون غسيل حتى بعد التقطيع، ولا يسلق أيضا، أو يلامس المياه.



- يقطع القلقاس لمكعبات متوسطة ونتركه على فوطة نظيفة، ليتهوى، حتى يجف تماما.



- نستمر بتنظيف وتجفيف القلقاس وإزالة ما به من تعرقات أو شوائب بفوطة نظيفة، قبل تخزينه في أكياس التخزين، ثم نضعه في الفريزر.



- يمكنك تخزين القلقاس بهذه الطريقة في الفريزر لعدة أشهر، وعند رغبتك في استخدامه بعد التجميد؛ أخرجيه من الفريزر واتركي ما به من ثلج يذوب، ثم اطهيه بدون تقليب كثير، حتى لا يفقد ما به من مياه ويتفكك.