عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

قال عمرو عزت سلامة، رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357، إن اللجنة التي شكلت من وزارة التضامن راجعت كافة الأوراق الخاصة بالمستشفى بدقة شديدة ومتناهية وبمجهود من أجهزة متعددة داخل الدولة المصرية.



وأضاف " سلامة " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري، ولولا تبرعاتهم لما كانت تلك المستشفى قائمة".



وتابع أن 57357 تعتبر أكبر مستشفى سرطان الاطفال على مستوى العالم وتعالج عدد من الأطفال يفوق ما تعالجه اي مستشفى متواجدة في العالم"، مضيفا:" انخفضت التبرعات بنسبة من 40 إلى 60%.



واستطرد أن تقرير وزارة التضامن رسالة قوية وواضحة بأن المستشفى لا يوجد بها مخالفات مالية، وما حدث فرصة جيدة لزيادة الثقة في عمل المستشفى وإدارتها.

