أحمد حسن يكشف شروط الاستغناء عن كينو والصفقات الجديدة

وجه أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة في نادي بيراميدز، شكره لاتحاد الكرة المصري على سرعة رد الفعل على تصريحات كرم كردي عضو مجلس الإدارة.





كرم كردي أدلى بتصريحات إذاعية جدلية تمنى فيها فوز الزمالك بالدوري بدلا من بيراميدز، قبل أن يصدر هاني أبو ريدة بيانا موضحا أن اتحاد الكرة يقف على الحياد بين جميع الأندية.





وقال حسن في تصريحات لبرنامج الماتش على قنوات صدى البلد "تصريحات كرم كردي كانت غريبة ولم تكن في محلها، لكن أشكر سرعة رد الفعل من اتحاد الكرة، هم يحاولون الحد من الاحتقان والأزمات التي قد تنتج من تصريحاته".





وأضاف "البيان كان مرضيا لنا، لأن اتحاد الكرة يجب أن يقف على مسافة واحدة من كل الأندية والموضوع انتهى بالنسبة لنا".





وتابع بالحديث عن صفقات الفريق في يناير، قائلا:"عمرو مرعي نتابعه منذ بداية الموسم، وبمجيء حسام حسن الذي أكد الاهتمام، شخصيا كثيرا ما ناديت بضمه للمنتخب عندما كان كوبر مدربا، في ظل معاناته في إيجاد لاعبين بهذا المركز".





واستطرد: "بالنسبة لعمر خربين فهو مستمر مع فريقه ونحن أغلقنا الباب أمام ضمه، أما كينو فنحن في احتياج له وهو لاعب مميز لكن لو أتى لنا عرضا متميزا وتوفر البديل الجيد له سنتركه".





وواصل "أنطوي من الأسماء المطروحة ونحن في حاجة بهذه الإمكانيات، وحسام حسن طلب ضمه وهناك بدائل في حال فشلنا في التعاقد معه، أما إسلام عيسى فلا أعتقد أننا سنضمه فحسام حسن رفض ضم أي لاعبين من المصري في ظل الحالة التي يمر بها الفريق ولأنه لا يريد إفساد علاقته بجماهير الفريق".



