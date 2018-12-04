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الغباري: لا بد من وجود تعاون مشترك مع دول أخرى عند بدء الإنتاج الحربي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:26 ص
صدى البلد
أيمن سيد
أكد اللواء الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة سابقا، أنه في بدايات الإنتاج المصرى الحربي أو العسكري؛ يجب أن يكون هناك تعاون مشترك مع الدول الأخرى؛ ولهذا ضمَّنَت مصر- في بعض عقود تسليحها- اتفاقا على عمل إنتاج مشترك مثل الفرقاطة الفرنسية التى استطاعت مصر بعدها بشهرين إنتاج فرقاطة خاصة بها، وعلى سبيل المثال الدبابة "أم 1"؛ فقد حصلنا عليها من امريكا سنة 1985، وكان اشتراكنا فيها بالانتاج بنسبة 15% فى البداية، واليوم 85% من إنتاجها مصرى.

وضرب الغباري، مثالا، خلال حواره مع برنامج "اخر النهار" على فضائية "النهار" انه لكى تحرك وتمتلك قرارك السياسى فى مصر ، فعلى سبيل المثال بعد احداث 25 يناير تم قطع المساعدات الامريكية، ومصر اليوم تنوع مصادر السلاح وفتحت الانتاج المشترك مع دول اخري، وتقوم بتصنيع احدى طائرات التدريب، وايضا تصنع طائرة دون طيار واستخدمتها فى الحرب على الإرهاب.

وتابع الغباري أن الدول التى تأتى للتدريب مع مصر اليوم؛ قادمه لمحاربة الارهاب، لأن مصر الدولة الوحيدة التى نجحت فى ضحده، بالاضافة الى تطوير المعدات والتنظيم الذى يؤهلك لمحاربة الارهاب من داخلك، ومنها الشكل والزي العسكرى، بالاضافة الى المعدات التى تستخدمها، وهذا ما تم عرضه فى معرض "ايديكس".

ومدح السياسة المصرية التى وصفها بـ"الفكر الجيد"؛ لأن طريقة مكافحة الارهاب تم استخدامها فى التدريب والمعدات وبعدها بشهر عرضتها مصر فى معرض "ايديكس" الدولى وهو فكر منتج وليس متوقف.
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