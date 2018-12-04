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أنغام تعلن توقيت طرح ألبومها الجديد.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:13 ص
أنغام
أنغام
محمد القاضي
أعربت المطربة أنغام، عن حبها لمسرح "ذا ماركي"، بكايرو فيستفال، قائلة: «أنا بحب مسرح ماركي، وبحب الناس اللي بيديروا مسرح ماركي».

وأضافت "أنغام"، خلال لقائها ببرنامج"The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي"، أنها ستطرح الألبوم الجديد مع بداية العام المقبل، معقبه: «عدد أغاني الألبوم دا هيكون كتير، وفيه شعراء ومؤلفين كتير وموزعين مهمين جدا».

وعن عودتها للتمثيل بعد غياب استمر لمدة 9 سنوات، قالت: «أتمنى إن شاء الله يكون فيه قريب».
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