أنغام تعلن توقيت طرح ألبومها الجديد.. فيديو

أعربت المطربة أنغام، عن حبها لمسرح "ذا ماركي"، بكايرو فيستفال، قائلة: «أنا بحب مسرح ماركي، وبحب الناس اللي بيديروا مسرح ماركي».



وأضافت "أنغام"، خلال لقائها ببرنامج"The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي"، أنها ستطرح الألبوم الجديد مع بداية العام المقبل، معقبه: «عدد أغاني الألبوم دا هيكون كتير، وفيه شعراء ومؤلفين كتير وموزعين مهمين جدا».



وعن عودتها للتمثيل بعد غياب استمر لمدة 9 سنوات، قالت: «أتمنى إن شاء الله يكون فيه قريب».

