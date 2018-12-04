طريقة عمل جرانولا بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف مفيدة عثمان، طريقة تحضير جرانولا بالشوفان بمذاق لا يقاوم، فإذا كنتِ من هواة تجديد أصناف الطعام؛ يمكنك التعرف على المكونات وطريقة التحضير.
المقادير :
2 كوب شوفان
نصف ملعقة قرفة
ربع ملعقة ملح
ربع كوب زبدة فول سوداني
ربع كوب عسل
نصف ملعقة صغيرة فانيليا .
طريقة التحضير :
* يخلط الشوفان مع الملح ويضاف إليه زبدة الفول السوداني والعسل والفانيليا
* يخلط جيدا ويفرد في صينية عليها ورق زبدة
* يدخل فرنا ساخنا حتى يحمر ويقرمش
* يقدم مفتتا، ويمكن حفظه في برطمان للاستخدام
المقادير :
2 كوب شوفان
نصف ملعقة قرفة
ربع ملعقة ملح
ربع كوب زبدة فول سوداني
ربع كوب عسل
نصف ملعقة صغيرة فانيليا .
طريقة التحضير :
* يخلط الشوفان مع الملح ويضاف إليه زبدة الفول السوداني والعسل والفانيليا
* يخلط جيدا ويفرد في صينية عليها ورق زبدة
* يدخل فرنا ساخنا حتى يحمر ويقرمش
* يقدم مفتتا، ويمكن حفظه في برطمان للاستخدام