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أخبار العالم

الأردن يفاجئ أبناء قطاع غزة المقيمون في المملكة بقرارات سعيدة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصدر مجلس الوزراء الأردني برئاسة عمر الرزاز، أمس الاثنين، عدة قرارات بشأن مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وحسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" فقد سمحت الحكومة الأردنية لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزة، الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو 5 سنوات)، من فاقدي حق المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء والذي لا يحمل "لمّ شمل"، بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد- (1000 متر مربع).

ووفقا للقرارات؛ يمكن أيضا لتلك الفئة تملّك قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن، لا تزيد مساحتها على دونم واحد.
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