رانيا يوسف: تركت مصر بعد أزمة الفستان.. ومش بفكر اتجوز تاني

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى، قائلة: "بتَّاخد من السيرة دي، أنا بفكر في ولادي وشغلي بس، والحمد الله على كل شيء".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " الحكاية " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، انها تستعد في الفترة الحالية لتصوير 3 أفلام سينمائية جديدة ، موضحة أنها لم تتلق أي عروض للمشاركة في أي أعمال درامية حتي الان ، مشيرة إلى أنها سافرت إلى الخارج؛ لقضاء إجازة مع أولادها بعد إثارة أزمة الفستان.



ومن ناحية أخري مازح الإعلامي عمرو أديب، الفنانة رانيا يوسف، بقوله "هنشوفك في أفلام عالمية بعد أزمة الفستان؟؛ لترد: أكيد".

