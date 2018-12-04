جمال الشاعر: تونس أنصح مننا ونحتاج قيادة إعلامية موحدة

قال الإعلامي جمال الشاعر إن هناك خطأين استراتيجيين متعلقين بتنظيم الفضاء الإعلامي المصري، أولهما أن الدستور قد أرسى 3 كيانات إعلامية معتبرة، وهذا خطأ؛ لأنه أدى إلى تشتت المشهد الإعلامي، وعدم وجود قيادة موحدة.



واضاف الشاعر فى حواره لبرنامج "حضرة المواطن " على فضائية " الحدث اليوم" ان المجلس الخاص بالاعلام فى كل العالم معروف والامر سهل على اى طالب اعلام بأن يتكون من 9 افراد، 3 يختارهم رئيس الجمهورية، و3 مجلس النواب و3 نقابة الصحافيين، وهى صحافة واعلام ، قائلا" تونس انصح مننا، فقد فعلت ذلك، وفى فرنسا كذلك الأمر".



وتابع الشاعر ان الخطأ الاخر انه لا توجد رؤية مستقبليه للاعلام، والامر بشكل يومى، وكأن الوظيفة فقط هى الرقابة ، حتى أصبح هناك تغول اختصاصات من جهات على جهات ولا تعلم حدود اختصاص كل جهة.