ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

راجح داوود يحكي تجربة موسيقى فيلمي الصعاليك والكيت كات.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:43 ص
الموسيقار راجح داوود
الموسيقار راجح داوود
حمزة شعيب
روى الموسيقار راجح داوود، رحلته مع الموسيقى، والتى بدأت بفيلم الصعاليك مع المخرج داوود عبد السيد، ومن ثم فيلم الكيت كات.

وأضاف "داوود" خلال حواره مع الفنانة "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن المخرج داوود عبدالسيد تجمعنى به علاقة قوية، وتناغم فى العمل، وكان مثلي الأعلى منذ صغري.

وأشار إلى أن المخرج داوود عبدالسلام كان يهتم بالموسيقى ونوعها، لذلك كان ظهوره الأول معه وإستمر بعدها العمل بينهما.

ولفت إلى أن السينما كانت متراجعة قبل ظهور أفلام مثل الكيت كات، وبزوغ مخرجين كبار مثل عاطف الطيب، وداوود عبدالسيد.
loading...

ترشيحاتنا

وكالة البلح .. سوق ملابس يجمع البسطاء ونجوم السينما.. فيديو

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى محمود الخطيب

فيديو محاصرة المتظاهرين لرجال الشرطة عند قوس النصر يثير ضجة في فرنسا

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على 5 مناطق لمدة 48 ساعة.. فيديو

سمير صبري يفجر مفاجأة عن القضية المرفوعة منه ضد رانيا يوسف

رانيا يوسف: ولادي تأثروا سلبيا وبيتخانقوا في المدرسة بسبب أزمة الفستان

إذا ظهرت عليك هذه العلامات فأسنانك بخطر

سلاح ذو حدين.. 3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الفيتامينات

تسريبات فرنسية تكشف ترتيب محمد صلاح بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

نجم باريس سان جيرمان يعلن فوزه بالكرة الذهبية .. صورة

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

فنانة مغربية ترتدي فستانا مرصعا بالذهب والأحجار الكريمة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟