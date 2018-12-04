راجح داوود يحكي تجربة موسيقى فيلمي الصعاليك والكيت كات.. فيديو

روى الموسيقار راجح داوود، رحلته مع الموسيقى، والتى بدأت بفيلم الصعاليك مع المخرج داوود عبد السيد، ومن ثم فيلم الكيت كات.



وأضاف "داوود" خلال حواره مع الفنانة "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن المخرج داوود عبدالسيد تجمعنى به علاقة قوية، وتناغم فى العمل، وكان مثلي الأعلى منذ صغري.



وأشار إلى أن المخرج داوود عبدالسلام كان يهتم بالموسيقى ونوعها، لذلك كان ظهوره الأول معه وإستمر بعدها العمل بينهما.



ولفت إلى أن السينما كانت متراجعة قبل ظهور أفلام مثل الكيت كات، وبزوغ مخرجين كبار مثل عاطف الطيب، وداوود عبدالسيد.