رانيا هاشم تعدد فوائد معرض إيديكس 2018 على مصر.. فيديو

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، ينقل عدة رسائل، منها، ثقة المجتمع الدولي والشركات العالمية في الدولة المصرية.



وأضافت "هاشم"، خلال تقديمها برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن المعرض يعد ترويجا للمنتجات المصرية الدفاعية لجميع الوفود القادمة لحضوره، والتي يصل عددها إلى 51 دولة.



وأشارت إلي أن المعرض يعتبر فرصة ذهبية للاطلاع علي أحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات، والتي تمكن مصر بشكل جيد من معرفة ما ستحتاجه من متطلبات دون السفر إلى الخارج، موضحه أن مصر تبدأ من حيث انتهي الآخرون ، حيث أن تنظيم المعرض جاء علي مستوي عالمي جدا، يصل إلي مصاف المعارض الدولية العالمية.



ولفتت إلي أن "إيديكس 2018، هو ملتقي لوفود عسكرية لعرض صفقات، والاطلاع علي شركات التسليح من علي أرض مصر، بالإضافة إلي أن هذا المعرض جذب أكثر من 10 آلاف زائر، مما يعتبر ترويجا للاستقرار وانعكاسا لقدرة مصر والقوات المسحلة علي استضافة الوفود من مختلف دول العالم في وقت واحد.