محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو

قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، التحية والتقدير إلى شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم؛ من أجل رفعة شأن الوطن، قائلا: "رعاية أبناء الشهداء مسؤوليتنا، وما أقدمه لا يساوي شيئا في مقابل ما قدمه آباؤهم لمصر".





وأضاف " أبو العينين" خلال كلمته بعد تقديمه 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة " صدى البلد"، قائلا: "أسافر إلى الخارج وأستشعر حجم التقدير الكبير لدور أبطال القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب بسيناء، وعندما أكون متواجدا في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الكونجرس أو البرلمان الأوروبي أصطحب معي فيديوهات للتعريف بإنجازات القوات المسلحة في سيناء".





وأكمل "أبو العينين":" التقيت بعدد من طلاب وأساتذة الأكاديمية البحرية وشاهدت الإبداع والفكر المتطور لأساتذة الجامعة وطرق إبداعهم من خلال تقديم كل ما هو جديد لمصر"، موضحا أن البحرية المصرية استطاعت أن تنطلق بقوة في خريطة العالم الاستثماري من خلال استغلال موقع مصر الفريد وسط قارات العالم مع دراسة كل إمكانيات الموانئ البحرية واللوجستيات التي تقدم للتجارة الدولية، وكلها أمور كانت محور الدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





وأشاد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي بالدكتور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية بعبقريته وكفاءته وقدراته الإبداعية في الأكاديمية كونه استطاع خلق أفكار جديدة، قائمة على دعوة رجال الأعمال والمتخصصين للحديث عن مصر المستقبل.



