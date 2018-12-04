لجنة الحكام تكشف حقيقة استبعاد الصباحي ومعروف من مباريات للزمالك.. فيديو

تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة وجود قرار باستبعاد الحكام محمد الصباحي ومحمد معروف من إدارة مباريات نادي الزمالك خلال الموسم الحالي.



وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا يوجد اى شخص يتدخل في عمل لجنة الحكام ، والحديث عن منع الثنائي محمد الصباحي ومعروف من مباريات الزمالك أي كلام".



واستطرد: "نحن كلجنة حكام لا نتدخل فى عمل أى منظومة؛ لذا لابد من عدم التدخل فى شئون عملنا".