ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لجنة الحكام تكشف حقيقة استبعاد الصباحي ومعروف من مباريات للزمالك.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:20 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة وجود قرار باستبعاد الحكام محمد الصباحي ومحمد معروف من إدارة مباريات نادي الزمالك خلال الموسم الحالي.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا يوجد اى شخص يتدخل في عمل لجنة الحكام ، والحديث عن منع الثنائي محمد الصباحي ومعروف من مباريات الزمالك أي كلام".

واستطرد: "نحن كلجنة حكام لا نتدخل فى عمل أى منظومة؛ لذا لابد من عدم التدخل فى شئون عملنا".
loading...

ترشيحاتنا

مودريتش يتوج بجائزة الكرة الذهبية وينهي سيطرة ميسى ورونالدو

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى محمود الخطيب

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

فنانة مغربية ترتدي فستانا مرصعا بالذهب والأحجار الكريمة.. صور

تامر أمين يقبل يد فاطمة عيد على الهواء..فيديو

سلاح ذو حدين.. 3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الفيتامينات

السياح الروس يفاجئون المسئولين برغبتهم في السفر إلى مصر

التراس يكشف الهدف من إنشاء الهيئة العربية للتصنيع.. فيديو

نجم باريس سان جيرمان يعلن فوزه بالكرة الذهبية .. صورة

رانيا يوسف: ولادي تأثروا سلبيا وبيتخانقوا في المدرسة بسبب أزمة الفستان

أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

طرق بسيطة لتغيير ديكورات منزلك لشتوي والحصول على تدفئة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟