طرق التسوية المناسبة لكل أنواع السمك



تعرفي معنا على أفضل طرق التسوية المناسبة لكل نوع سمك حتى تقدميها مثل المطاعم دون أن تجف، كما أوضح موقع webstaurantstore.



وقبل الاطلاع على طرق التسوية المختلفة المناسبة لكل نوع سمك؛ عليك التعرف أولا على بعض النصائح العامة للتعامل مع الأسماك قبل التحضير:



- النكهة الطبيعية للأسماك..



بعض أنواع المأكولات البحرية لديها نكهة خفيفة وبعضها ذات نكهة قوية، لهذا عليك فصل الأنواع المختلفة عن بعضها أثناء الطهي والتحضير، وخاصة الأنواع المتنافرة في المذاق العام، مثل الجمبري والكابوريا والبلطي والمرجان والتونة والسلمون لأن لكل نوع طعم خاص ورائحة مميزة.



- مستوى الدهون في السمك..



تأكدي أن اختيار طريقة التسوية المناسبة لكل نوع سمك، يتوقف على مستوى الدهون به، لأن هناك أنواع رقيقة من المأكولات البحرية قليلة الدهون تجف سريعًا مما يجعلها أكثر ملائمة لطرق الطبخ الرطب مثل البخار أو القلي السريع، ولكن على الجانب الآخر توجد أسماك دهنية تحتوي على مستوى عالٍ من الزيوت مثل التونة وسمك السلمون مما يجعلها مثالية للشوي والطهي.



وفيما يلي أكثر أنواع السمك انتشارا :



- الجمبري "مقلي أو سوتيه"..



يعتبر الجمبري من الأسماك الرقيقة قليلة الدهون فهو لا يحتاج لنار عالية مباشرة لأنه ينضج سريعًا، وفي حالة تركه كثيرا أثناء التسوية يجف ويصعب تناوله، لذا من الأفضل تسوية الجمبري إما بالقلي السريع أو تتبيله وتسويته "سوتيه" مع الخضروات حتى يظل لينا وطازجا.



- السمك الفيليه بورق فويل في الفرن..



يعتبر السمك الفيليه من أرق أنواع الأسماك قليلة الزيوت، ويفضل تسويته بورق فويل في الفرن، فهو لا يتحمل النار العالية والطهي الطويل لأنه يذوب ويتفكك سريعا، وحتى عند وضعه في شوربة السي فود يفضل وضعه في نهاية تحضيرها وقبل التقديم مباشرة حتى لا يتفكك ويختلط بالشوربة أثناء الغليان.



- الأسماك الزيتية مطبوخة أو مشوية..



تعتبر الأسماك الزيتية مثل التونة والسلمون والماكريل والبوري من أفضل أنواع السمك المناسبة للطهي وتحضيرها في صينية بالخضروات والصلصة أو يفضل تقديمها مشوية ومتبلة، لأن بها مستوى عالٍ من الدهون والزيوت ما يجعلها لا تجف سريعا عند تعرضها للحرارة العالية.



أنواع المحار وبلح البحر التسوية بالبخار..



يعتبر المحار بأنواعه من المأكولات البحرية الرقيقة الخفيفة التي يفضل تسويتها بالبخار حتى تحتفظ بفائدتها بعيدا عن النار .



السبيط الطهي أو القلي العميق

يمكنك تقديم السبيط أو الكاليماري بعدة طرق حسب رغبتك لأنه لا يجف سريعًا ولكن لا يفضل شويه أو وضعه على نار عالية مباشرة، بل يمكنك قليه أو تتبيله ووضعه في صينية مع الخضروات والصلصة فلا تقلقي من طرق تقديمه أو جفافه مع النار.