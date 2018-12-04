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رياضة

عصام عبد الفتاح: الحكام المصريين الأفضل في العالم.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:45 ص
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
محمد رشاد
دافع عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة الحكام بالجبلاية عن الحكام المصريين الذين يديرون بمسابقات الاتحاد خلال الموسم الحالي.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الحكام المصريين من أفضل الحكام في العالم ، لو تريدون مرور الموسم الحالي بدون أزمات؛ فلابد لجنة الحكام فقط التي تعترف بالأخطاء عند حدوثها".

وواصل عبد الفتاح: "يجب أن تكون هناك عقوبات على من يتجاوز، الموسم صعب ونتمنى ان تكون هناك شفافية في توقيع العقوبات على الجميع".
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