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نقيب الصحفيين: معرض إيديكس رسالة بتعافي مصر في عهد السيسي.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:46 ص
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
محمد القاضي
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، يعتبر رسالة ذات مغزى ومعنى مهم جدا، خاصة في توقيته.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن مصر تعلن منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعافيها من فترة كانت صعبة جدا، لافتا إلي أن مصر تستكمل مراحل التعافي بإقامة معرض نوعي لأول مرة يقام في مصر للمنتجات والمعدات العسكرية.

وأشار إلي أن مصر لديها صناعات عسكرية منذ فترة بعيدة، بقوله: «عندنا مصانع مهمة تابعة للإنتاج الحربي، ومصانع تابعة للهيئة العربية للتصنيع»، مؤكدا أن مصر متقدمه في هذا المجال، وتخطو خطوات كبيرة جدا فيه.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن الرئيس السيسي حريص علي أن تكون هناك صناعة محلية في المعدات العسكرية، وأن هذا مؤشر مهم لطريق مصر الحالي فيما يتعلق بتنوع مصادر السلاح وعدم وقوعها في فخ الاحتكار، كما كان يحدث في الفترات السابقة، مؤكدا حرص الرئيس السيسي على تنويع مصادر السلاح بشكل كبير.
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