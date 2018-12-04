والد مؤمن زكريا: ابن الأهلي هيروح فين يعني.. فيديو

تحدث والد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مسألة تجديد نجله لعقده مع القلعة الحمراء التي شهدتها الفترة الماضية.



وقال والد اللاعب خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مؤمن كان هيمضي في كل الأحوال، إبن الأهلي هيروح فين يعني؟".



وأضاف: "سألته عن شائعات بيراميدز؛ قال لي لم أمضِ، مؤمن في الفريق منذ 3 سنوات، ولولا الظروف؛ لما رحل إلى الإنتاج فترة الناشئين".