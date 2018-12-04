وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة توقيع اللاعب لـ بيراميدز.. فيديو

كشف أحمد يحيى، وكيل مؤمن زكريا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة توقيع لاعب القلعة الحمراء على عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وقال يحيى فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " بالفعل كانت هناك عروض لضم مؤمن زكريا، ولكننا لم نتفاوض مع أي ناد من الأندية الكبيرة".



وتابع:" كان هناك أكثر من ناد يرغبون فى ضم مؤمن عقب انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي ، كما أن نقاشنا فقط كان مع الأهلي لتجديد التعاقد".