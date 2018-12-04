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ثقافة

شارموفرز تحتفل بالكريسماس مع العسيلي وديسكو مصر.. 20 ديسمبر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
تستعد فرقة شارموفرز للاحتفال بأعياد الكريسماس مع جمهورها في القاهرة، عبر حفل غنائي كبير، بمشاركة المطرب محمود العسيلي، وفرقتي "ديسكو مصر" و"براس ساوند"، على مسرح نادي المهندسين، في يوم طويل يبدأ من الرابعة مساء الخميس 20 ديسمبر الجاري.

وتعيد هذه الإطلالة، شارموفرز، إلى جمهورها بعد تمثيلها مصر بأولى حفلاتها الغنائية فى المغرب، الشهر الماضي، بوضعها مسك الختام على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، والذي احتضن أكثر من 50 فرقة موسيقية من مختلف دول العالم.

كما تأتي الإطلالة، وسط انشغال الفرقة فى الوقت الحالي بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع إطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، المقرر ظهوره للنور بدايات 2019.

وتعتبر جملة "نحن سعداء بسبب الموسيقى"، هى الرسالة التى تحملها فرقة شارموفرز منذ بداية رحلتها الفنية منذ 6 سنوات، وضع حجر أساسها الثنائى أحمد بهاء ومحمد العرقان، وتقدم رؤيتها الموسيقية المعتمدة على أنغام موسيقى الريجى ولمحات من الموسيقى الأفريقية بالاتكال بشكل أساسى على روح الإيقاعات والأداء الغنائى الحى المفعم بالطاقة والحيوية.

وأطلت شارموفرز بأولى ألبوماتها "بارانويا" منذ 3 أعوام، وضم فى جعبته 8 أغنيات، أبرزها "مش فارقة" و"البوكسر" و"خلاص هسيطر"، كما اقتحمت مجال السينما بعدة أعمال غنائية، منها "هيبتا" و"قرد وللا مانكي" و"إيزى ماني"، وتحضر حاليًا لإطلاق ألبومها الثانى "انفصام" المقرر طرحه بدايات 2019، وأطلقت منه حتى الآن أغنيتين بشكل مصور، "زامبا" و"مفتقد الحبيبة".

وحصلت فرقة شارموفرز، على لقب أفضل باند غنائى بالشرق الأوسط لعام 2017، ضمن جوائز الـ"ميما".

وتعتبر فرقو ديسكو مصر من أبرز تجارب المزيكا الإلكترونية الجديدة فى مصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" الإلكترونيك ميوزيك لأشهر الأغانى العربية و"الإفيهات" القديمة بشكل موسيقي عصري، فيما يشبه إحياء للنوستالجيا، منها مقطوعة "عاشور عاشور" من فيلم الناظر، و"كاجولوه"، و"على ورق الفل دلعني" وإعادة تقديم أغنية "3 دقات".
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