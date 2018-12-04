10 خطوات تجعلك سعيدا في عملك

دائما ما يشعر الكثيرون فى العمل بالتعاسة والطاقة السلبية؛ الأمر الذي ينتج عنه عدم الرضا عن العمل بشكل عام، ويترتب عليه نتائج مخيبة تجعلهم عرضة للإقالة.





وبحسب "سكاى نيوز"، هناك بعد النصائح التى يقدمها العديد من الخبراء في مجال التوظيف، تجعل من يقوم بها سعيدًا وطموحًا فى عمله، وأكثر إنتاجًا.





1- طور نفسك





شعورك بالسعادة في العمل يعتمد بشكل كبير على الطريقة التي تنظر فيها إلى وظيفتك وإلى زملائك، لذا من الضروري على الأفراد أن يجعلوا من تطورهم في مجال عملهم أولوية.





وبغض النظر عن طبيعة الوظيفة أو ما يضطر المرء للقيام به في العمل، فإنه من الضروري أن يبحث الفرد عن الفرص لتنمية مهاراته، مثل التعلم من الآخرين، أو أخذ دروس في مجال العمل.





2- تحدث إلى مديرك





أجر محادثات مع مديرك وتعرف على أهدافه وطموحاته، وحاول أن تنمي القدرات الموجودة لديك، التي قد تؤهلك يوما ما للحصول على ترقية، ولا تشعر بالخوف منه مثلما يفعل الكثير من الموظفين.





3- حافظ على ابتسامتك وتفاؤلك





مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء العالم، يقارن الناس أنفسهم بالآخرين، الذين يبدؤون سعداء في تلك المواقع، وهو أمر قد يكون مغايرا تماما للواقع.





4- ابحث عما يحفزك





يشعر كثيرون بالتعاسة في العمل؛ لأنهم لا يجدون ما يحفزهم في العمل، لذا من الضروري أن يقوم الشخص بالتفكير عميقا لإيجاد ما يحفزه، وتطبيق ذلك عمليا وبشكل يومي.





5- احصل على فترات راحة تتراوح بين 10 و15 دقيقة





يشدد خبراء التوظيف على ضرورة أن يحظى الموظف بفترات راحة قصيرة خاصة به، للمشي أو الاستماع للموسيقى أو حتى التأمل، فالمهم أن يقوم الموظف بما هو لازم؛ لتجديد حيويته.





6- كون شبكة من العلاقات





يمضي الموظفون معظم يومهم في العمل، لذا من المهم أن يقوموا بتكوين صداقات مع زملائهم، وهي علاقات قد تمتد لسنوات.





7- قلل من تفاعلك مع الزملاء السلبيين





يواجه كل شخص زميلا في مرحلة ما من حياته العملية، يتصف بالتشاؤم والسلبية؛ لذا يدعو الخبراء لتجنب مثل هؤلاء الأشخاص، الذين سيجرونك إلى نمطهم السلبي.





8- لا تظل متاحًا 24 ساعة





ليس من الصحي أن يعمل المرء لدى مؤسسة تطلب منه أن يكون "متوفرا" 24 ساعة في اليوم للرد على المكالمات أو البريد الإلكتروني، أو القيام بأية مهام تتعلق بالعمل.





ويدعو الخبراء الموظفين للالتزام بهذه القاعدة، إلا في الحالات الطارئة.





9- ذكّر نفسك لماذا تعمل





من المهم أن يذكر الموظف نفسه بالسبب الذي دفعه للعمل في مؤسسة معينة على سبيل المثال، وكيف كان يشعر بالإيجابية والفرح عندما بدأ بالعمل.





10- اخلق توازنا بين حياتك الشخصية والعملية



