شاهد.. الموسيقار راجح داوود يعزف موسيقى أبرز أعماله

حل الموسيقار راجح داوود، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc".



وعزف الموسيقار الكبير موسيقى أبرز أعماله مثل:" فيلم عصافير النيل، فيلم كيف الحال، مسلسل هى ودافنشى، ومسلسل قصر العشاق".



وتحدث "راجح" خلال الحلقة، عن بداية مشواره الفنى، وأسباب اتجاهه إلى الموسيقى، وعن تعاونه مع داوود عبد السيد في أفلام "الكيت كات" و"الصعاليك" و"أرض الخوف"، وكواليس صناعة الموسيقى التصويرية الخاصة بهم، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى، بجانب أداء موسيقى بعض الأفلام خلال الحلقة، منهم "رسائل البحر".



برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومى الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.