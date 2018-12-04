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البطانة السبب.. وحياة ولادي مكنتش أقصد وسامحوني.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل أزمة الفستان.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:25 ص
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
حسام الحارتي
"وحياة ولادي ما أقصد وأنا زي بنتكم سامحوني".. بتلك الكلمات بدأت الفنانة رانيا يوسف في سرد تفاصيل واقعة الفستان الذي ظهرت به في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وأثار غضب الجماهير والمواطنين؛ لعدم توافقه مع قيم المجتمع المصري.

ونرصد فيما يلي أبرز تصريحات الفنانة رانيا يوسف؛ عقب أزمة الفستان.

كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها ببرنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، عن سبب شرائها الفستان المثير الذي أثار غضب المصريين خلال ختام فعاليات القاهرة السينمائي، قائلة: "كنت في بلد عربي واشتريت الفستان وكان عاجب أهلي وولادي، ولما كنت في المهرجان البطانة اترفعت وحصل اللي حصل"، موضحة أنها لم تكن تعلم بسقوط بطانة الفستان الذي كانت ترتديه أثناء المهرجان.

واوضحت انها تفاجأت في اليوم الثاني من ختام المهرجان بعد اتصال شقيقها ليبلغها أنها حديث السوشيال ميديا ، بسبب ظهورها بأحد الصور العارية قائلة " تفاجأت زي زي الناس ومحدش قالى حاجة واحنا في المهرجان ".

وردا على سؤال: هل ظهورها بهذا المشهد لاكتساب الشو الإعلامي؛ عقبت الفنانة رانيا يوسف بأنها ليست ممن يسعون إلى جذب البوصلة الاعلامية حولها بطرق خاطئة، قائلة "أنا ست طول عمرى فى النور ومفيش حاجة أخفيها عن الناس، وبعدين انا بعمل افلام ومسلسلات ناجحه، مش محتاجة اعمل كدة عشان الشهرة ".

كما أعربت عن استغرابها الشديد من رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضدها، قائلة " مش عارفة لية القضايا دي كلها كان يكلموني وانا هقول الحقيقة ".

وأوضحت انا أبنائها يتعرضون لانتقادات شديدة داخل المدارس بعد حدوث تلك الأزمة معقبة " ولادي بيعيطوا كل يوم وخايفين يتقبض عليا".

فيما تعاطف الكثيرون مع رانيا يوسف، ووقفوا بجانبها عبر دفع العديد من المحامين مقيمي الدعوى ضدها، بالتنازل، وذلك لأنها "مظلومة.. وماكنتش تقصد.. واحنا معاها".

ووجهت الفنانة رانيا يوسف في آخر تصريحاتها، رسالة إلى جمهورها، قائلة "أنا ست طول عمرى في النور ومفيش حاجة أخفيها، ولو في حاجة صدرت منى بدون قصد سامحوني، وأنا مكنش قصدى، وأنا بنى آدمه، وفى الأخر أنا بنتكوا وهاخد بالى بعد كده وانا بختار لبسى، وهجرب الفستان قبل مشاركتي في أي مهرجان، وهخلى بالى من البطانة".
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