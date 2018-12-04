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أخبار العالم

السودان وبريطانيا يبحثان الأوضاع في ليبيا وأفريقيا الوسطى

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:41 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
بحث وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، مع وكيل وزارة التنمية الدولية البريطانية، ماثيو ريكروفت، الاثنين، بالخرطوم، الأوضاع في ليبيا وأفريقيا الوسطى، بجانب سبل محاربة التهديدات الأمنية في الإقليم وتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن الجانبين ناقشا المساعدات التنموية التي تقدمها بريطانيا للسودان، واستراتيجية تنمية دارفور التي تسهم في إعدادها مع الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة التنموي.

وقال المسئول البريطاني، إن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور قيادي في تقديم المساعدات التنموية للسودان، خاصة في مجال إصلاح الاقتصاد الكلي وتوفير سبل المعيشة للفقراء، وذلك في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشاد بالدور الذي لعبه السودان في التوصل للسلام بجنوب السودان.

وكان المسئول البريطاني قد وصل السودان في وقت سابق اليوم الاثنين، في زيارة تستمر لمدة 3 أيام يزور خلالها مدينة نيالا بجنوب دارفور.
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