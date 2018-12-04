ليفركوزن يتعادل مع نورنبرج إيجابيا بهدف في الدوري الألماني

تعادل فريق نادي باير ليفركوزن مع مضيفه نورنبرج، في مباراة أقيمت تحت الأمطار، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني لكرة القدم.



تقدم ليفركوزن في الدقيقة 30 عبر اللاعب كاي هافرتس، وتعادل النمساوي جورج مارجريتر لفريقه في الدقيقة 56 .



وبات ليفركوزن يحتل المركز الـ11، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نورنبرج في المركز الـ15، وله 11 نقطة.