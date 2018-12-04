لا ترمي الأرز المعجن.. إليك طرق إنقاذه

يعتمد الأرز دائمًا في تسويته على السوائل، سواء كانت مياه أو شوربة، حيث تلعب هذه السوائل دورًا هامًا؛ إما تجعله "مفلفل" منفصل الحبات أو معجن متماسك وكأنه كتلة واحدة.



وتؤدي الزيادة في معدل السوائل بالأرز إلى جعله كالعجين، أثناء الطهي، وهي من أهم وأكثر المشاكل شيوعًا عند تحضيره، حيث يستحيل تقديمه، بل يتم إلقائه في القمامة بمعظم الحالات، ولكن لن يتم هذا بعد اليوم؛ فإليك أهم طرق حل مشكلة تعجن الأرز وتحويله لـ "مفلفل" بسهولة، بنصيحة من الشيف هالة فهمى .



1. عليك بضبط معايير تحضير الأرز أثناء الطهي جيدًا، فكل كوبين من الأرز لهما كوبان ونصف الكوب من المياه، ويمكن مضاعفة المكونات بنفس التدريج، ولكن لا تزيدي في معدل السوائل أكثر من ذلك حتى لا يتعجن.



2. عند شعورك وملاحظتك زيادة المياه أو السوائل بالأرز منذ البداية، تخلصي من جزء منها أثناء الطهي سريعًا قبل التشرب الكامل.



3. بعد امتصاص الأرز لكل المياه وتعجنه؛ اكشفي غطاء الحلة؛ حتى يتخلص الأرز ويبخر ما به من سوائل وهو على نار هادئة، ولا تزداد تسويته بالبخار ويزداد تعجن.



4. يمكنك تسوية كمية أرز بسيطة بالقليل من الماء، وقلبيها مع الأرز زائد المياه، ما يساعده على تسوية الأرز الجاف من خلال امتصاص المياه الزائدة.



5. تجنبي غسل الأرز كثيرًا قبل الطهي؛ لأن هذه الخطوة تزيد من امتصاص الأرز للسوائل قبل الطهي وبعده، ما يحوله سريعًا لأرز معجن حتى مع عدم زيادة السوائل الموضوعة له أثناء الطهي.



وأخيرا حاولي عند تقديم الأرز زائد المياه أن تزينيه بخضروات أو مكسرات جافة؛ لأنها ستمتص ما به من سوائل وتساعد على فصل حباته، كأن تضيفي له حبات بسلة أو فول سوداني.