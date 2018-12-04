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أخبار العالم

الكونجرس يحقق مع مديرة المخابرات الأمريكية بشأن قضية خاشقجي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.آيه"، جينا هاسبل، ستدلي بإفادة، أمام زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بشأن قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، مساء الاثنين، قولها: إن "هاسبل" ستطلع القادة الجمهوريين والديمقراطيين في لجان العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة والاعتمادات حول قضية خاشقجي، اليوم الثلاثاء.

وعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، الأربعاء الماضي، جلسة إحاطة في مجلس الشيوخ حول التطورات بشأن العلاقة مع السعودية.

وأكد بومبيو في تصريحات عقب الجلسة، عدم وجود أي ربط بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقضية جمال خاشقجي.
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