شاهد.. وزير الخارجية الأمريكي يحتفل بالحانوكا مع نتيناهو

احتفل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعيد الحانوكا اليهودي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتيناهو، مساء الاثنين، وذلك في مقر إقامة الأخير بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وغرَّد "بومبيو" عبر "تويتر": "في هذه الليلة ببروكسل التقيت برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أود أن أعرب له عن سعادتي باللقاء وأتمنى له عيد حانوكا سعيد".



وأضاف الوزير الأمريكي في نفس التغريدة التي أرفقها بصورٍ تجمعه مع نتيناهو: "لقد أكدت له التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل القومي وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها".



من جانب آخر نشر حساب نتيناهو الرسمي على "تويتر" صورا من اللقاء، متبوعة بتعليق منه: "أتطلع إلى أن أبحث معك مسألة صد العدوان الإيراني بالمنطقة.. بسوريا والعراق ولبنان وفي أماكن أخرى.. من أجل مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق السلام والأمان للجميع".



وتوّجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، بمرافقة رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي بالوت.



وكان يُفترض أن يعقد اللقاء بين بومبيو ونتنياهو يوم الأربعاء في مدينة ميلانو الإيطالية، في إطار جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، ولكن تم تغيير موعد ومكان اللقاء بسبب جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.