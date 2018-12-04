رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

فاجأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة رانيا يوسف، بسؤالها عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وردت يوسف قائلة "مش هقولك.. بس انا كنت بحتفل بعيد ميلادي امبارح.. وتميت 45 سنة"، وتابعت: "بقولها علشان تعرف اني مش بخبي حاجة وبقول الصراحة ".



وحلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة مع الاعلامي عمرو اديب ، في أول ظهور لها بعد أزمة الفستان ، التي أثارت غضب الجميع بمهرجان القاهرة السينمائي ".

