فلسطيني يهدم أجزاء من منشآته في القدس بقرار من الاحتلال

هدم المواطن المقدسي أحمد صيام، منشآته في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ذاتيا، مساء الإثنين؛ بقرار من بلدية الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان، أن المواطن أحمد صيام هدم منشآته الخاصة في حي عين اللوزة بيده، وهي عبارة عن " سلم ومخزن وموقف للمركبات" ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص.



وأضاف المركز أن البلدية اقتحمت اليوم أحياء بلدة سلوان، وأمهلت المواطن صيام 48 ساعة لتنفيذ الهدم وإلا ستقوم طواقمها بعملية الهدم وهو ما سيكلفه مبلغا ضخما مقابل ذلك لو تم عن طريقهم.



وأكد مركز الأراضي بالقدس أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم.