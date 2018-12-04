ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بينالي شرم الشيخ يبهر سياح العالم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:53 ص
صدى البلد
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدورة الثالثة لـ بينالي شرم الشيخ، حيث تفقد المعرض الخاص به، والمقام بأحد الفنادق الكبرى الفنان العالمي جمال مليكة، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وعدد من القنوات الفضائية والصحفيين والإعلاميين ولفيف من أهالي الفنانين الأجانب المشاركين به.

واستمع فودة الي شرح الفنانين المشاركين بلوحاتهم المرسومة حيث اعرب عن سعادته وسط هذا الحدث العالمي الذي يحدث على أرض شرم الشيخ وجنوب سيناء ويعد أكبر دعاية للسياحة خاصة أنه يضم أكثر من50 فنانا من مختلف دول العالم بالإضافة الي مصر .

واكد محافظ جنوب سيناء في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمدينة السلام ان هذا البينالي رقم 3، واسم "بينالي شرم الشيخ" وتقوم به المحافظة كاملا دون أن تكلف الدولة أي أعباء مالية، مشيرا إلى انه يعد رسالة سلام وطمأنينة للعالم بان مصر واحة الأمن والامان.

وأعرب فودة عن تمنيه لو شاركت وزارة الثقافة بقوة في هذا النشاط الفني العالمي القوي والذي يدعم السياحة بقوة، متاعبا: "نحن نحقق نتائج مشرفة رغم مساحة المحافظة الكبير وهي حوالي 31 الف كم مربع تضم 9 مدن و5 محميات طبيعية وبها حوالي 600 كيلو متر شواطئ يحدها من الشمال خليج السويس والعقبة والبحر الاحمر، وتحتوي علي معالم دينية مثل دير سانت كاترين وهو اكبر دير في العالم وبمحيطه كلم الله على جبل موسى سيدنا موسى، ونادي ربه، كما يحتوي دير سانت كاترين علي اقدس منطقة في العالم وهي معبر للانبياء "موسي وعيسي" وتلقي بها 12 لوح بهم الديانات .

ووجه فودة دعوة للمشاركين بزيارة دير سانت كاترين وقال اننا سعداء جدا لوجودكم معنا وهذا ترابط بين الشعوب والحب وهذا ما نسعي له دائما جميعا .

كما دعا الفنانين المشاركين للتجول داخل مدينة شرم الشيخ والشوارع السياحية ورسم لوحات طبيعية كما وعدهم بزيارة الي الجبال الجميلة بشرم الشيخ.

مشيرا الي ان هذه المدينة اختصت ايضا بسياحة المؤتمرات حيث استضافت خلال نوفمبر الماضي مؤتمر شباب العالم وشمل حوالي 5 آلاف شاب من مختلف انحاء العالم، ومؤتمر التنوع البيئي، ومؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب، فضلا عن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده بنهاية الأسبوع الحالي، بحضور رئيس الجمهورية ونحو 30 من الوزراء و6 رؤساء دول وألف مشارك.

وقال فودة انه سيدعو كل المشاركين بالمؤتمر لزيارة بينالي شرم الشيخ، مطالبا الفنانين المشاركين ان يكونوا سفراء لدولهم في الخارج، ويوجهوا دعوة إلى أصدقائهم واسرهم لزيارة تلك المدينة السياحية حيث الامن والامان .

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أهدت الفنانة المصرية صفية يحيى، لوحة مرسومة، لمحافظ جنوب سيناء
بينالي شرم الشيخ يبهر سياح العالم
بينالي شرم الشيخ يبهر سياح العالم
بينالي شرم الشيخ يبهر سياح العالم
بينالي شرم الشيخ يبهر سياح العالم
بينالي شرم الشيخ يبهر سياح العالم
loading...

ترشيحاتنا

برلماني يكشف سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

رانيا يوسف: شرحت للناس اللي حصل ومش عارفة اعمل ايه تاني

رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

الأردن يفاجئ أبناء قطاع غزة المقيمون في المملكة بقرارات سعيدة

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

قصة أشهر مذيعة في كوريا الشمالية.. ذات الرداء الوردي تودع الشاشة الصغيرة

أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

لجنة الحكام تكشف حقيقة استبعاد الصباحي ومعروف من مباريات للزمالك.. فيديو

الكونجرس يحقق مع مديرة المخابرات الأمريكية بشأن قضية خاشقجي

زلابية بالعسل على الطريقة اللبنانية

صوفيا صادق تحيي حفل ختام مهرجان الإسكندرية للأغنية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟