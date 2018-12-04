بينالي شرم الشيخ يبهر سياح العالم

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدورة الثالثة لـ بينالي شرم الشيخ، حيث تفقد المعرض الخاص به، والمقام بأحد الفنادق الكبرى الفنان العالمي جمال مليكة، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وعدد من القنوات الفضائية والصحفيين والإعلاميين ولفيف من أهالي الفنانين الأجانب المشاركين به.



واستمع فودة الي شرح الفنانين المشاركين بلوحاتهم المرسومة حيث اعرب عن سعادته وسط هذا الحدث العالمي الذي يحدث على أرض شرم الشيخ وجنوب سيناء ويعد أكبر دعاية للسياحة خاصة أنه يضم أكثر من50 فنانا من مختلف دول العالم بالإضافة الي مصر .



واكد محافظ جنوب سيناء في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمدينة السلام ان هذا البينالي رقم 3، واسم "بينالي شرم الشيخ" وتقوم به المحافظة كاملا دون أن تكلف الدولة أي أعباء مالية، مشيرا إلى انه يعد رسالة سلام وطمأنينة للعالم بان مصر واحة الأمن والامان.



وأعرب فودة عن تمنيه لو شاركت وزارة الثقافة بقوة في هذا النشاط الفني العالمي القوي والذي يدعم السياحة بقوة، متاعبا: "نحن نحقق نتائج مشرفة رغم مساحة المحافظة الكبير وهي حوالي 31 الف كم مربع تضم 9 مدن و5 محميات طبيعية وبها حوالي 600 كيلو متر شواطئ يحدها من الشمال خليج السويس والعقبة والبحر الاحمر، وتحتوي علي معالم دينية مثل دير سانت كاترين وهو اكبر دير في العالم وبمحيطه كلم الله على جبل موسى سيدنا موسى، ونادي ربه، كما يحتوي دير سانت كاترين علي اقدس منطقة في العالم وهي معبر للانبياء "موسي وعيسي" وتلقي بها 12 لوح بهم الديانات .



ووجه فودة دعوة للمشاركين بزيارة دير سانت كاترين وقال اننا سعداء جدا لوجودكم معنا وهذا ترابط بين الشعوب والحب وهذا ما نسعي له دائما جميعا .



كما دعا الفنانين المشاركين للتجول داخل مدينة شرم الشيخ والشوارع السياحية ورسم لوحات طبيعية كما وعدهم بزيارة الي الجبال الجميلة بشرم الشيخ.



مشيرا الي ان هذه المدينة اختصت ايضا بسياحة المؤتمرات حيث استضافت خلال نوفمبر الماضي مؤتمر شباب العالم وشمل حوالي 5 آلاف شاب من مختلف انحاء العالم، ومؤتمر التنوع البيئي، ومؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب، فضلا عن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده بنهاية الأسبوع الحالي، بحضور رئيس الجمهورية ونحو 30 من الوزراء و6 رؤساء دول وألف مشارك.



وقال فودة انه سيدعو كل المشاركين بالمؤتمر لزيارة بينالي شرم الشيخ، مطالبا الفنانين المشاركين ان يكونوا سفراء لدولهم في الخارج، ويوجهوا دعوة إلى أصدقائهم واسرهم لزيارة تلك المدينة السياحية حيث الامن والامان .



وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أهدت الفنانة المصرية صفية يحيى، لوحة مرسومة، لمحافظ جنوب سيناء