التراس يكشف الهدف من إنشاء الهيئة العربية للتصنيع.. فيديو

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن الهدف من إنشاء الهيئة العربية للتصنيع، قائلا: "جاءت لحماية الأمن القومى العربى وليس للعدوان على أحد"، موضحًا أن الفكر العسكرى يهدف فى المقام الأول لتغطية احتياجات الجيش ثم التوجه إلى القطاع المدنى.



وأضاف التراس، خلال حواره ببرنامج "بالمصرى" المذاع على شاشة "الغد"، أنه تم إنشاء الهيئة العربية للتصنيع عام 1975، بمشاركة 4 دول عربية ككيان صناعى عسكرى لتلبية احتياجات الدول العربية من معدات، لافتًا إلى أن السلام يحتاج إلى قوة عسكرية رادعة تحميه.



وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم إنشاء وزارة الإنتاج الحربى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لافتًا إلى أن الجيش المصرى حافظًا لجميل للشعب المصرى، موضحًا أن القوات المسلحة كانت تغطى احتياجات الدولة إبان 2011.