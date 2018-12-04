فودة يبحث تطوير منطقة خليج نعمه بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ اجتماعا ضم ممثلي المطور المعماري لمنطقة خليج نعمه، والاستشاريين ورئيس مدينة شرم الشيخ،ومدير ادارة المرور والمختصين، بحضور الدكتور إبراهيم غزاله الفنان التشكيلي وخبير التنسيق الحضاري.



وذلك لاستعراض ومناقشة مشروع تطوير خليج نعمه بشرم الشيخ الذي يشمل مشايه بطول 3 كم ومضمار للدراجات، واماكن انتظار وكافتريات، ومقاعد عامة وحدائق، وبحيرات صناعيه وجداريات، بالاضافه للتشجير والتجميل لتتناسب مع الوضع السياحي العالمي حيث يعتبر خليج نعمه ضمن المزارات الرئيسيه لجميع زوار شرم الشيخ.



شكل المحافظ لجنة من المختصين وتم الاتفاق على عقد اجتماع قبل نهاية هذا الاسبوع لتجميع البيانات وتوحيد الرؤي قبل قيام المحافظ بعرض تلك الدراسات على الوزارات والجهات المعنيه لاخذ الموافقات اللازمة.



الجدير بالذكر ان تطوير خليج نعمه يتكلف تقديريا حوالي 150 مليون جنيه سيتم تدبير هذا المبلغ بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالتعاون بين المحافظة وعدة وزارات منها السياحه والتخطيط والاستثمار ورجال الاعمال بشرم الشيخ.



أكد المحافظ ان هذا التطوير أولوية أولي وبعد الحصول على الموافقات اللازمة سيتم العمل به فورا والانتهاء منه قبل منتدي شباب العالم في نوفمبر 2019.