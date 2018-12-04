السبت.. انطلاق برنامج اللقطة تقديم أسلم مطر وأشجان نبيل

ينطلق يوم السبت المقبل في تمام الساعة ٨ مساءً، برنامج «اللقطة» على قناة الرافدين، تقديم، الإعلامي أسلم مطر، والدكتورة أشجان نبيل استشاري الشؤون الأسرية والتطوير المجتمعي.



ويختص برنامج «اللقطة» بمناقشة مشكلات المجتمع وعرض حلولها، كما يعتبر منصة لعرض النماذج الإيجابية في المجتمع المصري والاهتمام خصيصًا بمحافظات مصر المختلفة .



وأوضحت الدكتورة أشجان فى تصريحات خاصة أن الغرض الرئيسي من البرنامج هو تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الوعي المجتمعي، لافتة إلى ان البرنامج يجعل نفسه منصة للتواصل المباشر مع المواطن حتى يستطيع توصيل مشكلته والعمل على حلها .



يذكر أن برنامج «اللقطة» سيذاع كل سبت أسبوعيا، وترأس تحريره، الصحفية رانيا صادق.