ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مد مبادرة الـ100 مليون صحة بالفيوم إلى 30 ديسمبر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:20 ص
صدى البلد
الفيزم - نبيل أبو السعود
أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، استمرارية حملة المسح السكاني؛ للكشف عن المصابين بـ"فيروس سي" التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتأكد من عمل القوافل الطبية الأخرى العاملة بالمحافظة من خلال مسئولى الصحة.

وأضافت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن حملة مسح فيرس سي قائمة بأعمالها حتى 30 ديسمبر الحالي، لافتة الى أنه تم إجراء الكشف على مليون و109 آلاف مواطن فيومي، وتم عمل ملفات لـ20 ألف مصابين بالفيروس وصرف العلاج لعدد 4 آلاف حالة، ويتم تسليم العلاج بمستشفى الفيوم العام ومستشفيات أبشواى وطامية وسنورس المركزية،

وأن جميع القوافل الطبية الأخرى العاملة في غير مجال مسح فيروس سي تعمل من خلال التنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم وبالتعاون مع المحافظة، وتحت إشراف مسئولي المراكز والمدن.
loading...

ترشيحاتنا

الكونجرس يحقق مع مديرة المخابرات الأمريكية بشأن قضية خاشقجي

لجنة الحكام تكشف حقيقة استبعاد الصباحي ومعروف من مباريات للزمالك.. فيديو

كتاب جديد يكشف عن علاقة سرية جمعت الملكة إليزابيث وسفير فرنسي

أحمد حسن يكشف شروط الاستغناء عن كينو والصفقات الجديدة

رانيا هاشم تعدد فوائد معرض إيديكس 2018 على مصر.. فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

الأردن يفاجئ أبناء قطاع غزة المقيمون في المملكة بقرارات سعيدة

بن سلمان يكشف عن قاتل رفيق الحريري

نظر إعادة محاكمة العادلي بالاستيلاء على أموال الداخلية.. اليوم

شاهد.. صاحب أطول لسان فى العالم.. يصل إلى جبهته

والد مؤمن زكريا: ابن الأهلي هيروح فين يعني.. فيديو

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة توقيع اللاعب لـ بيراميدز.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟