مد مبادرة الـ100 مليون صحة بالفيوم إلى 30 ديسمبر

أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، استمرارية حملة المسح السكاني؛ للكشف عن المصابين بـ"فيروس سي" التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتأكد من عمل القوافل الطبية الأخرى العاملة بالمحافظة من خلال مسئولى الصحة.



وأضافت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن حملة مسح فيرس سي قائمة بأعمالها حتى 30 ديسمبر الحالي، لافتة الى أنه تم إجراء الكشف على مليون و109 آلاف مواطن فيومي، وتم عمل ملفات لـ20 ألف مصابين بالفيروس وصرف العلاج لعدد 4 آلاف حالة، ويتم تسليم العلاج بمستشفى الفيوم العام ومستشفيات أبشواى وطامية وسنورس المركزية،



وأن جميع القوافل الطبية الأخرى العاملة في غير مجال مسح فيروس سي تعمل من خلال التنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم وبالتعاون مع المحافظة، وتحت إشراف مسئولي المراكز والمدن.

