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الأورمان: التبرعات للجمعيات الأهلية انخفضت بعد اتهام 57357

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:43 ص
صدى البلد
حسام الحارتى
علق حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، على تبرئة وزارة التضامن مستشفى "57357"، من تهم الفساد المالي، قائلا: "مبروك لأطفال السرطان ومبروك لمصر" موضحا أن الجهات المشاركة في التحقيق أدت واجبها على أكمل وجه.

وأكد في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، أن أكبر 5 جهات في مصر شاركت في التحقيق، موجهًا التحية إلى وزارة التضامن لجهودها في كشف الحقيقة.

وواضح أن التبرعات للجمعيات الأهلية انخفضت بسبب الحملات التي استهدفت العمل الخيري، مشيرا إلى انخفاض التبرعات داخل جمعية الأورمان بنسبة 50% خلال الشهور الماضية.
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