محافظ الفيوم: استمرار حملات الإزالة على الأراضي الزراعية.. صور

أصدر اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لمسئولى المراكز والمدن والزراعة وكافة الجهات المعنية باستمرار حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما وجه بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين الأراضي، إضافة لمتابعة حملات النظافة والتطوير بكافة أنحاء المحافظة،



جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم للشؤون الإدارية والمالية، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار إسلام العناني نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من مسئولي الجهازين الأمني والتنفيذي بالمحافظة.



أكد محافظ الفيوم أن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية تأكيدًا لهيبة الدولة وإرساءً للقانون، مشددًا على تعاون كافة الجهات المعنية في هذا الصدد والعمل بالتوازي بمختلف مراكز وقرى المحافظة لحين الانتهاء من كافة التعديات البسيطة للانتقال لمرحلة إزالة التعديات المتوسطة ثم الشديدة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة للمخالفين.



وكلف بسرعة الانتهاء من إجراءات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة المتأخرة مع التأكد خلال المعاينات من مطابقة الطلبات على أرض الواقع، كما وجه محافظ الفيوم باستخدام الخرائط المساحية لتى تبين مواقع المياه الجوفية الصالحة للزراعة حال تقنين الأراضي.

