محافظ الفيوم يطالب مسؤولي الري بالاستعداد لفترة السدة الشتوية

شدد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم على تطهير كافة الخلجان والمجاري المائية خلال السدة الشتوية التي ستبدأ في 10 يناير 2019، والتخلص من ورد النيل.



وأكد المحافظ، خلال اجتماع له، على التنسيق بين الري وشركة الفيوم لمياه الشرب، للتعامل مع نقص مناسيب المياه بمآخذ محطات الشرب خلال فترة السدة الشتوية، مع تكثيف أعمال التطهير والتجريف ببحر يوسف، وتوفير سيارات لنقل مياه الشرب النقية للأماكن التى قد تتضرر خلال تلك الفترة، مشددا على رؤساء المدن بالتنسيق مع مسئولي الري؛ لتوفير أماكن لتجميع نواتج التطهير.



وصرح المهندس علاء عبدالسلام، وكيل وزارة الري والموارد المائية، بمحافظة الفيوم، بأنه تم إزالة ورد النيل من 1130 كيلومتر مجاري مائية بشتى أنحاء المحافظة حتى شهر أكتوبر الماضى، لافتا الى أن العمل جار على قدم وساق فى باقى المجارى المائية.

