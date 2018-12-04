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محافظات

محافظ الفيوم : تطوير مزلقانات السكك الحديدية حفاظا على الأرواح

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:31 ص
صدى البلد
الفيزم - نبيل أبو السعود
قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن تطوير المزلقانات ضرورة حفاظًا على أرواح المواطنين بالاضافة الى تحديد أماكن مخصصة لعبور المشاة لتلاشى أى حوادث قد تقع .

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم للشئون الإدارية والمالية، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار إسلام العناني نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من مسئولي الجهازين الأمني والتنفيذي بالمحافظة.

من جانبه أكد مدير عام السكك الحديدية بالفيوم أنه تم تطوير سبعة مزلقانات بمناطق مستشفى الصدر والطريق الدائري والزملوطي والعدوة شرق وسيلا شرق وسيلا غرب والناصرية، وجاري تطوير ثلاثة مزلقانات أخرى بمناطق العامرية والعدوة غرب والروس، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المعنية خلال أعمال التطوير.
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