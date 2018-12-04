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محافظات

رئيس مدينة نخل: تنفيذ مشروعات قيمتها 24,8 مليون جنيه

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:14 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، أن مجلس المدينة نجح في إنجاز الخطة الاستثمارية بمختلف قري المركز العام المالي 2018 و2019، بإجمالى استثمارات 24 مليونا و822 ألف، موزعة على قطاعات مختلفة .

أكد نصر الله فى تصريحات صحفية أن من بين هذه المشروعات الكهرباء المخصص لها7 ملايين و575 ألف جنيه، بالإضافة إلى قطاع الطرق 10 مليون جنيه، والوحدات المحلية 5 ملايين ون و350 الف، وقطاع تحسين البيئة 2 مليون و500 ألف، وبلغت نسبة التنفيذ فى كل القطاعات 84%. 

أوضح رئيس مركز ومدينة نخل، أن هناك عددا من الخدمات التي قدمت وأنشأت بينها، إنشاء مبنى جديد لرئاسة مركز ومدينة نخل، وأصبح من خلاله تدار أعمال المركز وهو مجهز بشكل كلى. 

تابع تم إنشاء مبنى قصر ثقافة نخل، بالإضافة الى إنشاء السوق التجارى بمدينة نخل، ومركز شباب فى منطقة طويل الحامض، ومطحن للغلال، وسوق مدينة نخل التجارى. 

وتجري داخل المدينة مواصلة أعمال التجميل وعمل مظلات وأعمال إنارة وتجميل الميادين بشكل مناسب لطبيعة المكان.
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