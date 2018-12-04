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أخبار العالم

أمريكا: لا نستطيع تأكيد الهجوم الكيماوي على مدينة حلب السورية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال المبعوث الأميركي الخاص للشئون السورية، جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد الهجوم الكيماوي على مدينة حلب السورية، وتتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وأضاف جيفري في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "كانت هناك حادثة واحدة في الأسبوع الماضي مع استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل إرهابيين من إدلب، وقام الروس بالقصف".

وتابع: "أريد أن أؤكد أننا لا نستطيع تأكيد أي استخدام كيماوي في هذا الحادث. ونحن نحاول معرفة المزيد في أقرب وقت ممكن".
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